Demet Akbağ, bu kez ava giderken avlandı

Show TV'de yaptığı programla ünlülere şaka yapan Demet Akbağ, bu kez şaka kurbanı oldu

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Show Tv ekranları yayınlanan 'Demet Akbağ İle Çok Aramızda' programıyla ünlülere şaka yapıyordu. Akbağ'ın bu kez ise hedefinden ünlü oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat vardı.



Ancak Akbağ bu kez kazdığı kuyuya kendisi düştü. Şakayı yönetmeye çalışan Akbağ, birden bire fenalaşan Midyat'ın yere düşmesiyle şok yaşadı. Bir süre Midyat'a seslenen Akbağ, Midyat'ın gerçekten fenalaştığını sanarak gözyaşlarına boğuldu.



Uzun süre oyununu devam ettiren Midyat, daha sonra hastaneye götürülmek için yerinden kaldırılmak istendi. O sırada Akbağ oradan uzaklaşmıştı. Midyat birden bire Akbağ'ın önüne çıkarak ona büyük bir şok yaşattı. Midyat'ı karşısında gören Akbağ, şokun etkisiyle gözyaşlarını tutamadı. Ünlülerin öcünü aldığını söyleyen Midyat'a Akbağ ise tepki gösterdi. Akbağ, şaka zedelerin neler hissettiğini şimdi daha iyi anladığını da söyledi.



