Deniz Seki'den Suudi Arabistan'a umre ziyareti

Geçtiğimiz aylarca cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuşan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin umreye gideceği öğrenildi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, uzun süren cezaevi günlerinden sonra özgürlüğüne kavuştu. Seki'nin arkadaşlarıyla birlikte Suudi Arabistan'a umreye gideceği öğrenildi.



30 Ekim'de kutsal topraklara gidecek olan Seki'nin iki gün Mekke'de iki gün de Medine'de kalacağı öğrenildi. Seki'nin Mekke ve Medine'de 5 yıldızlı otellerde konaklayacağı da belirtildi.



Ünlü şarkıcı cezaevine girmeden önce katıldığı bir ödül töreninde yaptığı açıklamada yaşadığı zor günleri atlatmak için umreye gideceğini söylemişti. Ancak hakkında verilen karar bozulmayınca ünlü şarkıcı cezaevine girmişti. (Habertürk)



Uyuşturucu ticaretinden suçlanmıştı

2009 yılında yapılan bir operasyonda gözaltına alınan ünlü isim, uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanmıştı. Seki ilk etapta serbest bırakılmış ve tutuksuz yargılanma kararı verilmişti. Ancak daha sonra bu karar bozuldu ve Seki hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Uzun süre yargıdan gizlenen Seki, en sonunda 15 Kasım 2014 tarihinde saklandığı evde gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.