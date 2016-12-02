Diyalize giderken kazada ölen Erdal Tosun ile ilgili can acıtan ayrıntı

Önceki sabah saatlerinde böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giderken meydana gelen korkunç kazada can veren oyuncu Erdal Tosun'un kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini istemediği ortaya çıktı

Usta oyuncu Erdal Tosun, annesi Sevim, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinde böbrek yetmezliği hastalığı olduğu için kızı Zeynep Kiraz'ın ileride anne olabilmesi ve sağlığının olumsuz etkilenmemesi düşüncesiyle özellikle kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini almayı kabul etmedi.



BKM'DEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize girmek için yolda giderken İstanbul Sarıyer'de trafik kazasına kurban giden usta oyuncu Erdal Tosun; ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tosun için ilk tören, 'Bir Demet Tiyatro'da 'Eyvah Necdet' olarak unutulmaz karaktere imza attığı Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) yapıldı.





UMUDU KADAVRADA ARADI



Gözyaşları ve hüzünle son yolculuğuna uğurlanan Erdal Tosun, uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiği için diyalizle yaşama tutunmuştu. Düzenli olarak pazartesi, çarşamba ve cuma günleri İstanbul Beşiktaş'taki özel bir diyaliz merkezinde tedavi görüyordu.





CANLI VERİCİDEN BÖBREK NAKLİ İSTEMEDİ



Bu durum nedeniyle bedeni çoğu zaman bitkin düşüyordu. Öyle ki diyaliz yorgunluğu nedeniyle Organ Bağışı Haftası'nda katılacağı kupa etkinliğine katılmaktan son anda vazgeçmişti. Usta sanatçı, her diyaliz günü sonrasında vücudunun yorgun düşmesine rağmen hiçbir zaman canlı vericiden böbrek nakli olmaya yanaşmadı.







KIZI ZEYNEP'İN BÖBREĞİNİ İSTEMEDİ



Zira, sanatçının bu tercihi nedeniyle eski eşi İlknur Tosun ile 19 yaşındaki kızı Zeynep Kiraz Tosun'un doku uyumu bile aranmadı. Ailesinde böbrek yetmezliği hastalığı olduğu için kızı Zeynep Kiraz'ın ileride anne olabilmesi ve sağlığının olumsuz etkilenmemesi düşüncesiyle özellikle kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini almayı kabul etmedi.



"BAŞKASININ BIÇAK ALTINA YATMASINI İSTEMİYORUM"



"Bir başkasının benim için bıçak altına yatmasını istemiyorum" diyerek adını kadavra donör bekleme listesine yazdıran sanatçı Erdal Tosun'un bir dönem doktorluğunu yapan nefrolog Aydın Türkmen, "Diyalizle yaşayan biriydi. Bunun en önemli nedeni de Türkiye'de hâlâ kadavra donör bağışlarının çok yetersiz olması" dedi. (Kaynak: Habertürk)