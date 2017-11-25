Ebru Gündeş o yalıdan taşındı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın aldığı Kanlıca'daki yalıdan taşındı

Eşi Reza Zarrab, uzun süredir ABD'de tutuklu olan Ebru Gündeş, oturdukları Kanlıca'daki yalıdan taşınma kararı aldı. Geçen haftaya kadar kızı Alara ile birlikte bu yalıda oturan Gündeş'in güvenlik gerekçesi ile yalıdan taşındığı öğrenildi.



Çalışanların balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı öğrenilirken, Gündeş'in ise daha korunaklı bir siteye taşındığı öğrenildi.



Boşanma iddialarını yalanlamadı

Öte yandan Gündeş'le Zarrab'ın boşanacağı haberleri daha önce de gündeme gelmiş ancak daha sonra çift bundan vazgeçmişti. Gündeş'in yeniden boşanma kararı aldığı geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Gündeş de bu iddiayı yalanlayan bir açıklama henüz yapmadı. (HT Magazin)