Ebru Gündeş o yalıdan taşındı!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın aldığı Kanlıca'daki yalıdan taşındı

Ebru Gündeş o yalıdan taşındı!

Eşi Reza Zarrab, uzun süredir ABD'de tutuklu olan Ebru Gündeş, oturdukları Kanlıca'daki yalıdan taşınma kararı aldı. Geçen haftaya kadar kızı Alara ile birlikte bu yalıda oturan Gündeş'in güvenlik gerekçesi ile yalıdan taşındığı öğrenildi.

Çalışanların balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı öğrenilirken, Gündeş'in ise daha korunaklı bir siteye taşındığı öğrenildi.


Boşanma iddialarını yalanlamadı


Öte yandan Gündeş'le Zarrab'ın boşanacağı haberleri daha önce de gündeme gelmiş ancak daha sonra çift bundan vazgeçmişti. Gündeş'in yeniden boşanma kararı aldığı geçtiğimiz günlerde gündeme geldi. Gündeş de bu iddiayı yalanlayan bir açıklama henüz yapmadı. (HT Magazin)
Etiketler; #ebru gündeş #reza zarrab
Önceki Haber
Okul müdüründen öğrenciye ilginç ceza!
Sonraki Haber
Yürümekte zorlanıyor ama banka soymaya kalktı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.