Ebru Gündeş tasarruf kararı aldı. Artık pahalı alışverişler yok!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, kemerleri sıkmaya başladığı iddia edildi

İddiaya göre ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, artık ekonomik yönden kemerleri sıkmaya başladı. Kanal D'nin sevilen programı Renkli Sayfalar'da yer alan iddiaya göre, eşi Reza Zarrab ABD'de tutuklu olan Gündeş, ekonomik yönden kendisini rahat ettirecek önlemler almaya başladı.



Eşi ile boşanma aşamasına gelen ancak henüz dava açmayan Gündeş, eskiden her konserinden farklı bir kıyafet giyer ve ünlü modacıların tasarımlarını takip ederdi. İddiaya göre ise artık ünlü isim giydiği kıyafeti bir kez giydikten sonra kenara atmıyor, tekrar tekrar giyiyor.



Lüks takı ve ayakkabı almaya da ara verdiği öğrenilen Gündeş, artık yolculuklarını da özel uçakla değil de tarifeli uçakla yapıyor.



Kanlıca'daki lüks yalıda da yaşamama kararı alan Gündeş, iddiaya göre artık Kemerburgaz'daki evinde daha mütevazı bir hayat sürecek.



Eskiden her ay gardırobunu yenilediği ve girdiği her mağazaya 100 bin TL bıraktığı öğrenilen Gündeş'in artık alışverişe de ara verdiği, pahalı ve lüks mağazalara uğramadığı da ileri sürülen bilgiler arasında.