Eda Taşpınar, şapkasıyla konuşuluyor

Eda Taşpınar'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı bikinili paylaşım çok konuşuldu

Mücevher firması sahibi olan Marina Theodoridou ile bir araya gelen Eda Taşpınar, siyah renk bikinisi ile bronz tenini ve fit vücudunu gözler önüne serdi.

Yaz tatili için Mikanos adalarını tercih eden Taşpınar'ın, siyah bikinisine uyum sağlaması için taktığı koyu renk şapkası takipçileri tarafından çok konuşuldu.Taşpınar'ın şapkası, Amerikalı polislerin taktıkları şapkaya benzetildi. 'Kız çetesi' notuyla paylaştığı şapkalı ve bikinili pozu çok sayıda beğeni ve yorum topladı.



