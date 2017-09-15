Erbil, Türk Malı dizisinden kovuldu mu?

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in Türk Malı dizisinden kovulduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Erbil'den ilk açıklama geldi

Erbil, Türk Malı dizisinden kovuldu mu?

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in rol aldığı Türk Malı dizisinden kovulduğu iddia edildi. Kovulmanın sebebi de Erbil'in dizinin ekibinde çalışan bir asistan kızı rahatsız etmesi olarak gösterilmişti. Hatta Erbil'in sunduğu yarışma programı Çarkıfelek'in de sonlandırılacağı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Erbil'den ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Erbil, kendisine iftira atıldığını söylemekle yetindi.

Etiketler; #mehmet ali erbil #türk malı
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