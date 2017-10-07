Erhan Çelik'ten Gülben Ergen hakkında şok açıklamalar!

TRT'den istifa ettiğini açıklayan Erhan Çelik, istifasi ile birlikte suskunluğunu bozdu. Çelik, Gülben Ergen hakkında iddialarda bulundu

Dün akşam Erhan Çelik, TRT haber sunuculuğunu bıraktığını açıklamıştı. Çelik, işini bırakması sonrası gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yaptı.



Gülben Ergen'in kendisi ile ilgili aldırdığı mahkeme kararıyla ilgili konuşan Çelik, sert konuştu. Çelik şunları söyledi: "Geçenlerde yine yakın bir dostumu görmek için gittiğim sitede aracının sileceğine bir kartpostal bıraktım. Doğum günümde bana verdiği, üzerinde evlatlarımızın, benim ve kendisinin adının yazılı olduğu… Hani gazetelerde manşet yapıldı ya, o haberdeki kartpostalın aynısı. Ancak biliyorsunuz; o kartpostalda evliyken gayrı ahlaki ilişki yaşadığı, kendisi de evli olan Tolga Duğles ve kızının adı yazılıydı. Meğer aynı günlerde aynı kart postalı evli sevgilisine de onun ve kızının adını yazarak vermiş. Bu kartpostalı aracının sileceğine bırakmamdan hareketle şimdi çocuklarının can güvenliği yok diye mahkemeye başvurmuş"



Gülben Ergen'le birlikte oldukları müddetçe çocuklarını kendi evladıymış gibi gördüğünü, hatta çocukların kendisine baba dediğini anlatan Çelik, çocukları korumak adına koruma kararı alınmasına da tepki gösterdi. Çelik şunları söyledi: "Birlikte olduğumuz süre içerisinde kendi evladımdan ayırmadığım hatta bana baba diyen çocukları sözde korumak adına karar aldırmış. Neymiş? Çocuklarına zarar verebilirmişim! Allah neden ıslah etmiyor bunu bilmiyorum ama mutlaka bir nedeni vardır."





İnsanları aptal yerine koyamazsınız

Ergen'in evine saldırı olduğu yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Çelik şöyle konuştu: "Meğer evine de saldırılmış, kırılmış, dökülmüş. Sözde ev ve aracına yapılan saldırı kamera kayıtlarıyla mevcutmuş ve bunu yapanı biliyormuş. Doğrudur, hem evde hem de sitenin her noktasında kameralar var. Bunu bağlı bulunduğu gruba haber yaptıran ama ne evine ne de arabasına saldırı görüntülerini ortaya çıkarmayan, yayınlatmayan kişi bu ülkenin görebileceği en büyük iftiracıdır. İş yargıda deyip insanları aptal yerine koyamazsınız. Madem hem ev hem de aracınıza saldırı görüntüleri var; laf kalabalığı, anneyim, çocuklarım demez bunu yapanı ifşa edersiniz. Ama amaç başka. Kafa bulandırma, hedef saptırma."Ev ve aracına saldırının görüntülerinin olduğunu söyleyen Ergen'e seslenen Çelik, bu görüntülerin vakit kaybetmeden yayınlanması gerektiğini söyledi. Çelik, görüntüleri yayınlamayanın da müfteri ve iftiracı olduğunu belirtti.