Erkal'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden son açıklama

Erkal'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden son açıklama

Geçtiğimiz günlerde evinin bulunduğu sitenin otoparkında baygın bulunup hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'la ilgili hastaneden açıklama geldi. Yapılan açıklamada Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Erkal'ın tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile salı gününden bu yana tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan İbrahim Erkal'ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ibrahim erkal #erkal sağlık
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