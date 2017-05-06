Evlenecekler derken, ayrılık haberleri geldi!

Murat Boz ve Aslı Enver aşkı sona erdi. Ünlü şarkıcı, Enver’le birlikte oturdukları Yeniköy’deki evden taşındı.



Murat Boz ve Aslı Enver, beraberliklerini noktaladı. Çift, 10 gün önce ayrılık kararı aldı.



Bu kararın ardından Murat Boz, Enver’le birlikte yaşadıkları Yeniköy’deki evden taşındı. Eşyalarını toplayıp yeni bir ev arayışına giren şarkıcı, gece gezmelerine de başladı.



Boz’un önceki gece “İşte Benim Stilim”le ünlenen Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle eğlenmesi ilişkinin ihanet nedeniyle bittiği iddialarını gündeme getirdi.



Açıklama yapan Boz, “Hakkımda çıkan ‘ihanet’ haberleri tamamıyla gerçek dışıdır” dedi. Enver ise suskunluğunu korudu. (Hürriyet)