Fatma Girik'ten Ceceli'ye sert sözler: Kalleşlik!

Yeşilçam'a damga vuran oyunculardan Fatma Girik'in gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayında tavrı çok sert oldu

Fatma Girik'ten Ceceli'ye sert sözler: Kalleşlik!
21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:02

Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar’ın izinsiz bir şekilde elde edilen ve evlerinde çekilmiş görüntülerini velayet davasında kullanan şarkıcı Mustafa Ceceli’ye bir tepki de Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik’ten geldi. Girik, “Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık?” diyerek tepkisini dile getirdi. Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’in sorularını yanıtlayan Girik’in açıklaması şöyle:

İntizar'ı tanımıyordum bile. Duman gibi bir grup zannediyordum. Kadın olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Mustafa Ceceli'yi de çok dinlemem ama olayı duyunca dehşete kapıldım. Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun? İnsanın başka bir sevgilisi olursa, anlarsın ki sen de bulamadığını o adamda bulmuş. Kabul edersin. Ama bu hikâyede kadının sevgilisi hemcinsi. Onun tercihi. Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık? Gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak.

Etiketler; #fatma girik #mustafa ceceli
Önceki Haber
Bornova Sokağı'nı izole etmeyin!
Sonraki Haber
Doğal Yaşam'ın yeni üyeleri: Çilli ve Zilli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.