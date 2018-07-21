Fatma Girik'ten Ceceli'ye sert sözler: Kalleşlik!

Yeşilçam'a damga vuran oyunculardan Fatma Girik'in gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayında tavrı çok sert oldu

Eski eşi Sinem Gedik ile İntizar’ın izinsiz bir şekilde elde edilen ve evlerinde çekilmiş görüntülerini velayet davasında kullanan şarkıcı Mustafa Ceceli’ye bir tepki de Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik’ten geldi. Girik, “Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık?” diyerek tepkisini dile getirdi. Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’in sorularını yanıtlayan Girik’in açıklaması şöyle:

İntizar'ı tanımıyordum bile. Duman gibi bir grup zannediyordum. Kadın olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Mustafa Ceceli'yi de çok dinlemem ama olayı duyunca dehşete kapıldım. Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun? İnsanın başka bir sevgilisi olursa, anlarsın ki sen de bulamadığını o adamda bulmuş. Kabul edersin. Ama bu hikâyede kadının sevgilisi hemcinsi. Onun tercihi. Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık? Gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak.