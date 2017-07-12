Fikret Hakan'a büyük vefasızlık! Salon boş kaldı!

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan, Kartal'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 83 yaşındaki usta oyuncu için bugün İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. Büyük ustaya vedada salonun boş olması dikkatlerden kaçmadı

Fikret Hakan'a büyük vefasızlık! Salon boş kaldı!

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda tören düzenleniyor.



Usta oyuncunun anma törenine çok az sayıda kişinin katılması' vefasızlık'olarak yorumlandı. Boş salon objektiflere yansıdı.



Asıl adı Bumin Gaffar Çıtanak olan Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün 02.00 sıralarında ölen Hakan 83 yaşındaydı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fikret hakan
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