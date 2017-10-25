Gülben Ergen'i tehdit edenler tanıdık çıktı!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in cep telefonuna tehdit mesajları atan iki kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden birinin Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in asistanının ağabeyi olduğu ortaya çıktı

Son zamanlarda Gülben Ergen ve eski eşi Erhan Çelik arasında yaşanan sorunlar magazin dünyasını sık sık meşgul etmeye başladı. Ergen, otoparkında bulunan aracının bıçaklanması üzerine eski eşini şikayet etmiş, olay sonrası her iki taraf da birbiri için uzaklaştırma kararı almıştı.



Bu süreçte Ergen'in telefonuna iki ayrı numaradan tehdit mesajları gitti. Mesajlarda, “Sonun Deniz Seki gibi olacak. Onun girdiği yere gireceksin” gibi ifadeler yer aldı.



Bunun üzerine ünlü isim savcılığa başvurdu.



Mesajlar üzerine harekete geçen ekipler mesajı atanların M. Emre K. ve Harun G. olduğunu belirledi. Mesajı atanlar ise tanıdık çıktı. M. Emre K.'nın Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'in asistanının ağabeyi olduğu öğrenilirken, Harun G.'nin ise Çelik'in şoförü olduğu belirtildi.





Gözaltına alınan M. Emre K., mesajları kendisinin atmadığını telefonu Çelik'in asistanı olan Seda'ya verdiğini söyledi. Seda K. ise mesajları kendisinin attığını kabul etti.



Öte yandan gözaltına alınan M.Emre K.'nın uyuşturucu bulundurmaktan, şoför Harun G.'nin ise tehdit ve yaralama suçlarından sapıkasının olduğu öğrenildi.



Savcılık iki ismi de ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayla ilgili süreç devam ediyor.