Güldür Güldür'e bomba transferler

Ekranların sevilen programı 'Güldür Güldür Show' sezona yeni kadrosuyla giriş yapmaya hazırlanıyor. Programa şarkıcı Emre Altuğ'dan sonra ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu dahil oldu

Güldür Güldür'e bomba transferler
23 Kasım 2018 Cuma 10:21

BKM'nin sevilen skeç programı "Güldür Güldür Show"un yeni bölümlerinin çekimleri başladı. Yine Show TV'de ocak ayı itibariyle seyirciyle buluşması planlanan programın kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Programa son olarak Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu dahil oldu.

Açelya Topaloğlu

EMRE ALTUĞ'DAN SONRA 2 YENİ İSİM DAHİL OLDU

Yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan 'Güldür Güldür Show'a geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Emre Altuğ dahil oldu. Müzisyen kimliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren Altuğ'dan sonra iki ünlü ismin daha "Güldür Güldür Show" ekibine dahil olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ile Açelya Topaloğlu da fenomen programın yeni oyuncuları arasında yerini aldı.

Sinan Çalışkanoğlu

Etiketler; #güldür güldür #güldür güldür yeni transfer #emre altuğ #açelya topaloğlu #sinan çalışkanoğlu
Önceki Haber
11 yıl sonra atandı, şimdi bir köy okulunda...
Sonraki Haber
Kreşte gizli çekilen görüntüler tepkiye neden oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.