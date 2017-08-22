Hadise'den iddialı kıyafet!

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde konser veren Hadise dantelli, transparan elbisesi ve dans şovuyla yürek hoplattı. Cep telefonuna sarılan izleyiciler, konser boyunca kayıttan çıkmadı

Hadise'den iddialı kıyafet!

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda düzenlenen Babadağ Teleferik Projesi'nin temel atma töreninde ilk olarak Kolpa grubu sahneye çıktı. Grubun solisti Barış Yurtçu, hareketli şarkılarla plajı dolduranları coşturdu.


Kolpa'nın ardından alkış ve tezahüratlar eşliğinde Hadise sahnede göründü. Dantelli, transparan elbisesiyle yürek hoplatan Hadise, dans şovlarıyla izleyenleri keyiflendirdi. Plajı dolduran yaklaşık 5 bin seyirci, konser boyunca cep telefonlarını sahneye doğrultarak biran olsun kayıttan çıkmadı. Hadise, şarkıları ve sahne performansıyla, izleyenlerden yoğun alkış aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hadise transparan #hadise #muğla
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