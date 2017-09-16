Hande Erçel'in ayakları olay oldu: Baş parmağa vergi ödüyor musun?

Hande Erçel, önceki akşam düzenlenen davette cesur bir dans şovuna imza attı

Sıra dışı performansla konukların karşısına çıkan Hande Erçel, şovun ardından şunları söyledi: “Bugüne kadar Türkiye’de canlı olarak gerçekleştirilmemiş bir konseptti. Bunun için özel ders aldım. Farklı ve çok keyifli bir deneyim oldu.”



Hande Erçel, kısa bir dans videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Erçel'in performansı büyük ses getirdi.



AYAKLARINI PAYLAŞTI



Hande Erçel gelen eleştirilerin ardından bugün de Instagram sayfasında ayaklarının fotoğrafını "İsteyince olabileceğine inananlara... Canım ayaklarım" notuyla paylaştı.



Erçel'in fotoğrafına yorum yağdı... İşte onlardan bazıları:



- Parmaklarına maaş bağladın mı?



- Baş parmağına vergi ödüyor musun?



- Mayına mı bastınız Hande hanım?



- Bacım 2 adım attın sadece ne ara oldu bunlar?



- 3C sınıfından Hande'nin performansını izledik...



- O dansla ayaklar nasıl bu hala geldi?



- Kaç numara giyiyorsunuz? 44? 45?

