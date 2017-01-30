Hülya Avşar transparan ve cesur!

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kıyafetiyle ilgi topladı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, önceki gece Günay Restaurant'ta sahne aldı. Uzun zamandır sahnelerden uzak kalan Avşar'ın kıyafeti ise geceye damgasını vurdu.







Gece boyunca sevilen şarkılarını söyleyen Avşar'a konuklar da eşlik etti. Avşar'ı izlemeye gelenler arasında ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım ve sevgilisi Murat Karabova da vardı.







Avşar kızı ise giydiği kıyafet ile büyük dikkat çekti. Transparan bir kıyafet seçen ünlü isim, ilerleyen yaşına rağmen giydiği bu kıyafetle cesaretini konuşturdu. 53 yaşında olan Avşar kızı, transparan kıyafeti ile daha çok konuşulacağa benziyor.







Öte yandan Hülya Avşar, Star TV ekranlarında yeni bir programla ekran karşısına da çıkmaya hazırlanıyor. 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programda ekranlara çıkmaya hazırlanan Avşar, programında ünlüleri konuk edecek ve onların gizli kalmış yönlerini ortaya çıkartaca. Programın ilk tanıtım videosu yayınlanmaya başlandı. Avşar'in ilk konuğu ise sık sık birlekte çalıştığı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı olacak. Programın ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı.

