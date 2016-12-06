İçerde'nin dünkü bölümüne Mert'in gözyaşları damga vurdu

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde'nin dünkü bölümünde duygusal anlan yaşandı

Show TV'de yayınlanan ve başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı İçerde dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.



Dizinin dünkü bölümüne 'Mert' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin gözyaşları damga vurdu.



Küçükken kendisini kaçırıp ailesinden ayıran ve sürekli döven 'Coşkun' karakteri ile karşılaşan Mert, Coşkun'dan ailesinin olduğunu öğrendi. Bir annesi, babası ve abisi olduğunu öğrenen Mert'in gözyaşları yürekleri dağladı. Ancak Coşkun Merk'e ailesinin kim olduğunu söylemedi.



Ay Yapım imzalı 'İçerde'nin 12'inci bölümü, reyting sıralamasında AB’de 12,99 izlenme oranı (rating), 29,10 izlenme payı (share), ABC1 20+ 'da 12,74 izlenme oranı, 26,51 izlenme payı, Total’de ise 10,04 izlenme oranı, 22,80 izlenme payı ile birinciliği elde etti.



Dizinin yeni bölümü ise 12 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak.