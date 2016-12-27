İçerde yine nefes kesti. Melek iki ateş arasında...

Show TV'nin sevilen dizisi İçerde, dün akşam yine nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi

Show TV'nin sevilen dizisi 15. bölümü ile dün ekranlara geldi. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı dizi nefesleri kesti.



Reyting rekorları kıran dizinin finalinde Davut ve Sarp karşı karşıya geldi. Birbirlerine silah çeken ikilinin arasına ise ikisinin de aşık olduğu Melek girdi.



Daha önceki bölümde Umut Patron olan Sarp, bu bölümde hezimete uğradı. Geçen haftaki bölümde vurulan Yusuf müdürü hastaneye Sarp taşıdı. Delillerin yok edilmesi için ise Sarp daha üst düzey bir müdürüne haber verdi.



Mert ise Yusuf Müdürün vurulması olayından sonra hastaneye geldi. Yusuf Müdürün nasıl vurulduğunu merak eden Mert, hastanenin kamera kayıtlarına ulaşmak istedi ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Mert bu duruma anlam veremeyerek şüphelendi.



Celal ise Melek'in Sarp'ın annesi Füsun ile görüştüğünü öğrenir bunun üzerine çok sinirlenen Celal, Melek'e bağırmaya başlar ve kendisine hakim olamayarak Melek'e tokat atar.



Dizinin finalinde ise Davut ve Sarp karşı karşıya gelir. İkili kavga eder ve birbirine silah çeker. Melek ise iki silahın arasına girer.