İddialar doğru çıktı. Ergen ve Çelik boşanıyor

Dün gündeme düşen Gülben Ergen ve Erhan Çelik'in boşanma iddiası doğru çıktı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve televizyoncu eşi Erhan Çelik boşanma kararı aldı. 2014 yılında Şirince'de sade bir nikahla evlenen çiftin aralarının bozuk olduğu öğrenilmişti.



Renkli Sayfalar programına telefonla katılan Gülben Ergen, 3 oğlu ile birlikte Amerika'ya gideceğini ve dönüşte konuyla ilgili açıklama yapacağını söyleyerek iddiaları boşa çıkarmamıştı.



Konuyla ilgili bir açıklama da Erhan Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklama yapan ünlü gazeteci, boşanma davası açtığını doğruladı.



Çıkan haberlerle ilgili doğru bilgiyi birinci elden almanız için bu açıklamayı yaptığını belirten Çelik, kendisine sevgi, sadaket ve saygı ile bağlı olduğu Gülben Ergen ile güzel başlayan evliliklerinin yıprandığını söyledi. Bu yüzden doğru tercihin yollarını ayırmak olduğunu düşündüğünü belirten Çelik, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtığını bildirdi. Çelik, her ikisinin de yolunun hayırlı ve açık olmasını diledi.



Bu açıklama sonrası ünlü şarkıcı Gülben Ergen de Facebook hesabından bir açıklama yaptı. Yoluna tek başına devam etmeye karar verdiğini belirten Ergen, kararın da en hayırlısı olduğunu söyledi. Bundan sonra yolunun hep aydınlık ve ışıklı olacağını açıklayan Ergen, olanın kendisi e oğulları için en hayırlısı olacağını vurguladı.