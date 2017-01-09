İki ameliyat olan Fatma Girik iyileşemedi

Ünlü oyuncu Fatma Girik, geçirdiği iki ameliyat sonrası iyileşemedi

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde iki ameliyat olmuştu. Fatma Girik'in o günden bu yana iyileşemediği öğrenildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Girik, uzun bir süredir evinde istirahat ettiğini söyledi. 10 günde bir hastaneye gidip MR çektirdiğini belirten Girik, ancak pek iyi olmadığını belirtti. Kendisi için sağlık ülke için de refah dilediğini belirten Girik, artık birlik olalım mesajını da verdi.



Ünlü oyuncunun kalça kemiğine platin takılmıştı. (Sabah)