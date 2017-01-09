İki ameliyat olan Fatma Girik iyileşemedi

Ünlü oyuncu Fatma Girik, geçirdiği iki ameliyat sonrası iyileşemedi

İki ameliyat olan Fatma Girik iyileşemedi

Yeşilçam yıldızı Fatma Girik, geçtiğimiz günlerde iki ameliyat olmuştu. Fatma Girik'in o günden bu yana iyileşemediği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Girik, uzun bir süredir evinde istirahat ettiğini söyledi. 10 günde bir hastaneye gidip MR çektirdiğini belirten Girik, ancak pek iyi olmadığını belirtti. Kendisi için sağlık ülke için de refah dilediğini belirten Girik, artık birlik olalım mesajını da verdi.

Ünlü oyuncunun kalça kemiğine platin takılmıştı. (Sabah)

Etiketler; #fatma girik
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.