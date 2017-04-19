İki sevgili Muhteşem Yüzyıl Kösem'den ayrıldı mı?

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde iki ismin ayrıldığı iddia edildi



DOĞUM GÜNÜNDE AÇIKLADI

Dizide Prenses Farya karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah ile Silahtar Mustafa Paşa rolünü canlandıran Caner Cindoruk, yılbaşı sonrası aşklarını ilan etmişti.Ancak bu aşkın Farah Zeynep Abdullah ile daha önce sevgili olan dizide 4. Murat'ı canlandıran Metin Akdülger'i sinirlendiği ve güzel oyuncu yüzünden iki erkek arasında gerginlik çıktığı iddia edilmişti.Farah Zeynep konuyla ilgili sosyal medyadan Metin Akdülger'in Caner Cindoruk'u öperken fotoğraf paylaşıp altına"Kavga yok ve hiç olmadı, huzursuzluk yok, hakkımızda bizim söylediğimiz dışında yazılan, söylenen hiçbir şeyde doğruluk payı yok.. Metin ile ben baştan beri hep çok iyi arkadaş olduk, Metin ile Caner zaten çok yakın arkadaşlar. Haber niteliği taşımayan, dedikodu zihniyetinde yazılanlara son vermek istedik” yazmıştı.Farah Zeynep, önceki gece 37 yaşına basan sevgilisi Caner Cindoruk için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize etti. Barış Arduç, Serkan Keskin ve Necip Memili'nin de katıldığı partiye Muhteşem Yüzyıl'dan diğer oyuncuların katılmaması dikkat çekti.Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Caner Cindoruk, partide arkadaşlarına "Farah'la beraber 2 gün önce diziden ayrıldık. Dizi ve setteki ortam bizi çok yordu" dediği öne sürüldü.