İki ünlü isim kavga etti!

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Sermiyan Midyat gittikleri bir mekanda kavga etti

Hollywood yıldızı Kristanna Loken'ın doğum günü partisi için mekana gelen ikili, magazin muhabirlerinin içeri girmesi ile tartışmaya başladı. Kameralardan rahatsız olan Sermiyan Midyat, "Bunları kim içeri aldı, çabuk dışarı çıkarın" dedi. Olumsuz yanıt alan ve gazetecilere küfür eden Midyat'a, Sinan Akçıl müdahale etti. Elindeki sigarayı üzerine attı İyice sinirlenen Midyat, elindeki sigarayı Sinan Akçıl’ın üzerine atarak saldırdı. Akçıl da elindeki çatalı Midyat’a doğru fırlattı. İkili arasında yaşanan gerginlik, mekanın güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yaşanan olayın ardındın ikili mekandan uzaklaştırıldı.