İpekçi: Kilolu olduğu halde dar giyinen kadınlara bayılıyorum

Ünlü modacı Cemil İpekçi, giysilere çok para verilmesini eleştirdi. İpekçi, o paraya insanların seyahat edebileceklerini belirtti

Ünlü modacı Cemil İpekçi, giyinmek üzerine açıklamalarda bulundu. Kilolu oldukları halde dar kıyafet giyenlere bayıldığını belirten İpekçi, onların sosis gibi dolandığını söyledi. Bu tarz giyimin cesaret istediğini belirten İpekçi, insanların başkaları için değil kendilerini beğenmek için giyinmeleri gerektiğini söyledi.



Kıyafete çok para verenleri de eleştiren İpekçi, o para insanların seyahat edebileceklerini veya güzel bir restaurantta yemek yiyebileceklerini söyledi. Kendisinin de artık pazardan giyindiğini belirten İpekçi, artık ucuza güzel şeyler alınabildiğini söyledi.



Zayıf kadın da sevmediğini belirten İpekçi, zayıf olan ve yemek sevmeyen insanların kendisini korkuttuğunu belirtti. Biraz toplu insanlar olduğu zaman güven duyduğunu belirten İpekçi, aklı giyinmiş insanları daha çok sevdiğini ifade etti.











