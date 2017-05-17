İzmir Marşı'na küfür etti, diziden kovuldu

Oyuncu Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na küfrettiği video büyük tepkilere neden olmuştu. Öztürk TRT ekranlarındaki 'Payitaht Abdülhamid' dizisinden kovuldu

İzmir Marşı'na küfür etti, diziden kovuldu

Kolpaçino filmindeki 'Ganyotçu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ebubekir Öztürk'ün İzmir Marşı'na küfrettiği video ile çok büyük tepki aldı. TRT ekranlarında yayınlanan dizinin yapımcılığını yürüten Es Film, Ebubekir Öztürk'ün kadrosunda yer aldığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinden kovulduğunu duyurdu

Şafak Sezer'in Kolpaçino filmlerinde oynadığı 'Ganyotçu' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ebubekir Öztürk'ün, İzmir Marşı'na küfrettiği anların videosu ortaya çıktı. Videonun ardından oynadığı 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin yapımcısı, Öztürk'ün biletini kesti.


İZMİR MARŞI'NI DEĞİŞTİRİP KÜFÜR ETTİLER


Bir otomobilde İzmir Marşı'nı söyleyen Ebubekir Öztürk ve arkadaşları, marştaki 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar' sözlerini 'İzmir'in dağlarının ... koyayım' şeklinde değiştirmişler.

 
Etiketler; #izmir marşı #küfür #ebubekir öztürk
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