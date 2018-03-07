Kayyum atanan Yavuz Bingöl'den şaşırtan karar!

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu işten el çektirilip, yeni yönetim kurulu atanmıştı. Yeni yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerden biri de Yavuz Bingöl'dü. Bingöl ise şaşırtan kararını açıkladı

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu işten el çektirilip, yeni yönetim kurulu atanmıştı. Kültür Bakanlığı yaptığı inceleme neticesinde mevcut yönetim kurulunun yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atamıştı.



Bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Bakanlık tarafından yönetim kuruluna atanan Yavuz Bingöl, görevi kabul etmediğini bildirdi.