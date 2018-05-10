Keloğlan 40 yıl sonra yeniden çekiliyor

Türk masallarının ünlü kahramanlarından Keloğlan, yıllar sonra beyazperdede izleyiciyle buluşacak. 1970’lerde Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı Keloğlan karakterine bu defa Atilla Doğukan Türkyılmaz hayat verecek

Keloğlan 40 yıl sonra yeniden çekiliyor
10 Mayıs 2018 Perşembe 10:16

1970’lerde Rüştü Asyalı’nın canlandırdığı Keloğlan, yeniden beyazperdede. Masal kahramanını bu kez genç oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandıracak. Keloğlan’ın âşık olduğu Cankız karakterine de Yağmur Ün hayat verecek.

Senaryosunu Ferhat Ergün’ün yazdığı, yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir’in üstlendiği fantastik filmde görsel efekt ve gerçek görüntüler harmanlanarak masalsı bir dünya yaratılacak.

40 yıl sonra

Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru ve Esvet Şahin’in gibi ünlü isimlerin de rol alacağı film, Keloğlan ve arkadaşlarının 40 yıl aradan sonra Cankız’ın yardım çağrısı üzerine harekete geçmesiyle başlayacak. Doğa bilinci ve hayvan sevgisini fantastik bir dilde çocuklara aktarmayı hedefleyen filmde Hayvanları Koruma Derneği Başkanı (HAYKOD) ve Kelebek yazarı Ömür Gedik de konuk oyuncu olarak yer alacak. Yapımcılığını Galip Gültekin, Çağdaş Gültekin ve Sonku Gültekin’in üstlendiği filmin müziklerini Yıldıray Gürgen hazırlayacak.

Etiketler; #keloğlan
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