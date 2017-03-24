Kutluay, boşanma davasına gelmedi

Kutluay, boşanma davasına gelmedi

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ikinci duruşması yapıldı. İbrahim Kutluay'ın katılmadığı duruşmaya Demet Şener avukatlarıyla birlikte katıldı. Gizli görülen duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi.

Demet Şener, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" gerekçe göstererek geçtiğimiz Ekim ayında İbrahim Kutluay'a avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştı. Taraflar arasında çekişmeli olarak görülen davanın ikinci celsesi, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 14. Aile Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya Demet Şener avukatlarıyla birlikte katılırken İbrahim Kutluay'ı avukatları temsil etti. Gizli görülen ve 2 buçuk saat süren duruşmada üç tanık dinlendi. Duruşma ertelendi. Demet Şener gazetecilerin görüntü almaması için duruşma salonunda bir süre bekledi. Demet Şener daha sonra cipiyle adliyeden ayrıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ibrahim kutluay #demet şener #boşanma
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