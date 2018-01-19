Kutluay ve Şener 15 ayın sonunda boşandı!

Ünlü isimler İbrahim Kutluay ile Demer Şener uzun sürenin sonunda boşandı. Çocukların velayeti ise anneye verildi

12 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay ve manken Demet Şener boşanma kararı aldı. 15 ay önce açılan boşanma davası ise bugün sonuçlandı.



Aldatıldığını ileri süren Şener, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' gerekçe göstererek boşanma davası açmıştı. İkili arasında çekişmeli geçen boşanma davasında karar belli oldu.



Davaya Şener ve avukatları katılırken, Kutluay ise sadece avukatlarını göndermeyi tercih etti.



Mahkemenin çocukların velayetini anneye bıraktığı, aynı zamanda Kutluay'ın Şener'e 1 milyon 300 bin TL tazminat ödemesine karar verildiği öğrenildi. Öte yandan Kutluay, Şener'e her ay 13 bin TL, çocukları için de 14 bin TL nafaka ödemesine karar verildi.