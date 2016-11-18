Magazin dünyası şimdi de bu boşanma haberi ile sarsıldı. Gülben Ergen ve eşi...

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ile eşi Erhan Çelik'in boşanacağı iddia edildi

Magazin dünyası şimdi de bu boşanma haberiyle sarsıldı. İddiaya göre 2 yıl önce evlenen ünlü şarkıcı Gülben Ergen ve haber sunucusu Erhan Çelik boşanma kararı aldı.



İddiaya göre çıkan kriz nedeniyle Çelik, evi terk etti. İkilinin büyük bir tartışma yaşadığı ve evlerini ayırdığı da iddialar arasında.



Renkli Sayfalar programında çıkan bu haber üzerine programa telefonla bağlanan Gülben Ergen açıklama yaptı. Ergen açıklamasında çocuklarının ara tatilleri olduğunu ve üç oğluyla birlikte sekiz gün Amerika'ya gideceğini söyledi. Cevap hakkını tatil dönüşünde vereceğini söyleyen Gülben Ergen, bu cevabıyla ikili arasında bir sorun olduğunu ancak henüz bir karar almamış olduklarını ortaya çıkardı.



Ünlü çift 2014 yılında İzmir Şirince'de yapılan sade bir nikahla dünya evine girmişti.



Daha önce Mustafa Erdoğan ile evlenen Gülben Ergen'in bu evlilikten Atlas, Ares ve Güney isimli 3 de oğlu bulunuyor.