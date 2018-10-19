Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde banyoda düşerek yaralandı. Göğüs boşluğunda kan biriken Erbil, kaldırıldığı Maslak'taki özel hastanede ameliyat edildi. Ünlü şovmenin kaburgasında kırıklar olduğu belirtildi

Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi!
19 Ekim 2018 Cuma 10:08

Hastanede müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil'in yanında, ağabeyi Mustafa Erbil ile kızları Sezin ile Yasmin'in olduğu öğrenildi.

Mustafa Erbil hastaneden çıkarken basın mensuplarının soruları üzerine, "Durumu iyi, bir şeyi yok" dedi.

Hastaneden yapılan açıklama şöyle:

"18 Ekim 2018, Perşembe günü akşam saatlerinde, düşme nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ameliyat edildi. Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, sanatçının durumu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Hastamız Mehmet Ali Erbil evinde düşme sonrası Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Yapılan tetkiklerde kaburgalarında çoklu kırıklar ve sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi tanıları ile acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmış ve hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır. Genel durumu şu an iyidir."


Kaynak: DHA
Etiketler; #mehmet ali erbil #mehmet ali erbil ameliyat
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