Mehmet Ali Erbil'den imalı sözler: Allah korusun hamile kalır!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu yaptığı güzellik yarışmasında fenalaştığı ortaya çıktı. Erbil konuyla ilgili açıklama yaptı

Mehmet Ali Erbil'den imalı sözler: Allah korusun hamile kalır!

Kıbrıs'taki bir otelde düzenlenen Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nı sunan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil fenalık geçirdi.

Bunun üzerine Erbil'in hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı iddia edildi. Erbil hakkında çıkan bu haberlere katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.

Programa telefonla katılan Erbil, kızların güzelliğinden bayıldığını söyleyerek espiri yaptı. Erbil, vertigosu olduğunu ve geçen hafta onun tetiklendiğini söyledi. 2-3 gün başı döndüğü için evden çıkamadığını belirten Erbil, sonra da kendine geldiğini söyledi. Erbil, hastaneye ise kaldırılmadığını açıkladı.
 

Allah korusun hamile kalır


Programdaki sunucuların Erbil'e yarışmadaki kızların güzelliğiyle ilgili sorular sorması üzerine Erbil, yarışmada kimin birinci seçildiğini bile bilmediğini söyledi. Birinciyi tebrik bile etmediğini belirten Erbil, geçtiğimiz günlerde kendisinden hamile kaldığını söyleyerek haberlere konu olan Nevin'e atıfta bulunarak, 'Allah korusun hamile kalır' sözlerini söyledi.


 
Etiketler; #mehmet ali erbil #vertigo
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