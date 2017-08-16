Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı!

Erbil eve çağrılan ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesine kaldırıldı. Ünlü şovmen hastanede tedavi altına alınırken olayı haber alan yakınları ve arkadaşları hastaneye akın etti. Erbil dün gece geç saatlere kadar süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Erbil evinde dinlenmeye çekilirken yediği etten zehirlendiği öğrenildi.
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