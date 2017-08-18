Metin Hara-Adriana Lima çifti gazetecilerden kaçamadı

Dünyaca ünlü Victoria Secret modeli Adriana Lima bu kez ABD’ye bir süredir birlikte olduğu yazar Metin Hara ile birlikte gitti

Yazar Metin Hara ile ilişki yaşadığı haberleriyle gündeme gelen ünlü model Adriana Lima 3 gün önce tekrar ABD’den Türkiye’ye geldi. Adriana Lima daha önceki gelişinde ABD’ye yalnız dönünce birlikteliğinin reklam olduğu gündeme gelmişti. Bu kez beraber THY’ye ait bir uçakla İstanbul’dan New York’a giden Lima ve Hara çifti gözlerden uzak kalmak için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gidiş terminali yerine Genel Havacılık terminalini kullanmayı tercih etti.



Lima ve Hara, Genel Havacılık terminalinin özel VİP salonunda uçağın 45 dakika gecikmeye girmesi üzerine bir buçuk saatten fazla beklediler. Bu süre içinde Lima ve Hara’nın sohbet ettikleri ve samimi pozlar verdikleri gözlendi.



Adrina Lima ve Metin Hara çifti 13.30’da kalkması gereken ancak gecikme nedeniyle 14.15'te kalkan uçaklarına Genel Havacılık terminalinden TGS’ye ait özel bir VİP minibüsü ile geldiler. Burada 5 kişilik TGS personeliyle apronda uçağa alınarak ABD’ye uçtular