Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, bu sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Topaloğlu'nun şu an yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi

Mustafa Topaloğlu kalp krizi geçirdi
25 Eylül 2018 Salı 14:40

Mustafa Topaloğlu, bu sabah saat 05.30 sularında kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından hemen Kadıköy’deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki türkücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bu sabah saatlerine karşı rahatsızlanarak eşi tarafından hastaneye kaldırılan Topaloğlu’nun şu sıralar yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Etiketler; #mustafa topaloğlu #kalp krizi
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