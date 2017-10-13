O Ses Türkiye'de çekim iptal ettiren tartışma!

Sevilen yarışma O Ses Türkiye'ye jüriye yeni katılan Yıldız Tilbe ile Gökhan Özoğuz arasındaki tartışma damga vurdu

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna yeni oturan Yıldız Tilbe ile eski üyelerden Gökhan Özoğuz arasında tartışma yaşandı. Irkçılık yüzünden yaşanan tartışma nedeni ile çekim iptal edildi. Alınan bilgiye göre bir yarışmacıya şarkısını söylerken herkes döndü bir tek Yıldız Tilbe dönmedi. Şarkı bitiminde arkasını dönen Tilbe yarışmacıyı görünce, 'Aaa sen Türkmüşsün, ben yabancı sanmıştım, bilsem dönerdim' şeklinde konuştu. Bu sözler üzerine de Gökhan Özoğuz'un tepki gösterdiği ve ikili arasında tartışmanın başladığı öğrenildi.



Yaşanan tartışmayı Cengiz Semercioğlu köşesinde anlattı. Semercioğlu'nun konuya dair yazısı şöyle:



Şimdilerde banttan yayınlanan programın geride bıraktığımız gün yapılan çekimlerinde yaşanan olay Semercioğlu’nun iddiasına göre şu şekilde gerçekleşmiş: “Yarışmaya Balkan müziği söyleyen bir kadın katılmış, bütün jüri dönmüş bir tek Yıldız dönmemiş… Performansın sonunda da “Aaa sen Türkmüşsün… Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim” demiş. Bu söze Gökhan sinirlenmiş, “Bu yarışmaya yabancılar da geliyor, niye dönmezdin ki” diyerek Yıldız'a itiraz etmiş. Yıldız da “Burası O Ses Türkiye, ben Türk arıyorum. Burası O Ses İngiltere değil, öyle olsaydı İngiliz arardım” deyince Gökhan’ın tepkisi sert olmuş ve “Sen o zaman Kürtlerin yarışmasına da itiraz edersin” falan deyince ortalık karışmış. Olaya Acun müdahale etmiş, sakin olun diye tarafları uyarmış, olay ikilinin mikrofon seslerinin kesilmesine kadar varmış. Sonunda bakmışlar olacak gibi değil, seyirciyi, yarışmacıları gönderip çekimi iptal etmişler. Gökhan'la Yıldız'ın arasındaki tartışma kuliste bile sürmüş.”