O Ses Türkiye'de kafa karıştıran görüntü. Sibel Can gitti mi?

Sevilen yarışma O Ses Türkiye'de jüri değişikliği mi oldu?

O Ses Türkiye'de kafa karıştıran görüntü. Sibel Can gitti mi?

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri değişikliği mi oldu? Programın bu akşam yayınlanacak bölümünün reklamlarında Sibel Can'ın yerine Hülya Avşar yer aldı. Hülya Avşar'ı görenler jüri değişikliği mi oldu? sorusunu sordu.

TV8'in sevilen yarışması O Ses Türkiye'nin jüri üyeliğini Murat Boz, Hadise, Gökhan-Hakan kardeşler ve Sibel Can yapıyordu. Ancak bu haftaki bölümün reklamında Sibel Can'ın yerine Hülya Avşar görüntülere yansıdı. Bu görüntü kafaları karıştırırken konuyla ilgili Sibel Can'dan açıklama geldi. Can, Twitter hesabından yaptığı açıklamada hasta olduğu için yeni bölüm çekimlerine katılamadığını ve yerine Hülya Avşar'ın geçtiğini yazdı.

Etiketler; #o ses türkiye #hülya avşar #sibel can
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