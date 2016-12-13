Reha Muhtar ve Deniz Uğur çocukları için hakim karşısında

Oyuncu Deniz Uğur ile Gazeteci Reha Muhtar, 7 yaşındaki ikiz çocukların velayeti için hakim karşısına çıktı

Çocuklarının velayetini anne Uğur'a vermek istemeyen Reha Muhtar duruşma çıkışı gazetecilere “Çocuklarım doğduğu andan itibaren benimle birlikteler. Onlara hem annelik hem babalık yaptım. Şimdi onları bırakmam" dedi. Deniz Uğur ise, “Bir anne olarak çocuklarıma zarar vermemek için susmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gazeteci Reha Muhtar, ikizlerinin annesi Deniz Uğur 2010 yılında ayrılırken bir protokol imzalamıştı. Protokol gereği ikizler Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayeti 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar'da kalacaktı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı.



Geçtiğimiz aylarda oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti. İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan velayet davasının duruşmasına Deniz Uğur avukatı Abidin Şahin ile birlikte geldi. Reha Muhtar da avukatı Rezzan Epözdemir ile birlikte duruşmada hazı bulundu.





" HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPTIM"



Uğur'un avukatı Abidin Şahin'in isteği üzerine mahkeme duruşmanın gizli görülmesine karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi. Duruşma çıkışında Reha Muhtar gazetecilere, “Çocuklarım doğduğu andan itibaren benimle birlikteler. Onlara hem annelik hem babalık yaptım. Şimdi onları bırakmam. Çocuklar şu an 3 gün annede 4 gün ben de kalıyorlar. Ben bunun devam etmesini istiyorum" dedi. Deniz Uğur ise, çocukları için konuşmayacağını belirterek, “Bir anne olarak çocuklarıma zarar vermemek için susmayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu.

