Sandal çifti boşanıyor mu? Yeni gelişmeler var!

Ünlü popçu Mustafa Sandal ile eşi Emina Sandal'ın boşanacağı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak yeni gelişmeler çiftin barıştığı yönünde

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Emina Sandal'nı boşanacağı yönündeki iddialar geçtiğimiz günlerde magazin dünyasında dile getirilmişti. Ancak bir magazin programında yapılan açıklamada çiftin yılbaşını birlikte geçirdiği öğrenildi.



İddiaya göre çift aralarındaki sorunları aştı.





Çiftten ise ayrılık iddialarıyla ilgili bir açıklama gelmedi.





Öte yandan yeni albümü için stüdyo çalışmalarına devam eden Sandal'ın yaptığı bir paylaşım da çiftin barıştığı yorumlarına neden oldu. Instagram hesabından bir video paylaşan Sandal, 'Azıcık daha sabır... Kavuşmaya, bu hasreti dindirmeye çok az kaldı' yazdı ve eşini de etiketledi.





Mustafa ve Emina Sandal çifti 2008 yılında hayatlarını birleştirmişti. Bu evlilikten çiftin Yaman ve Yavuz adında iki çocukları da bulunuyor.