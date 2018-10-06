Senelerdir yayınlanan dizi zirveyi kimseye bırakmadı

Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 5 Ekim Cuma günü yayınlanan bölümü ile reyting yarışını zirvede tamamladı

Senelerdir yayınlanan dizi zirveyi kimseye bırakmadı
06 Ekim 2018 Cumartesi 14:57

Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Nazlı Tosunoğlu, İpek Yaylacıoğlu Usta, Hülya Kalebayır Çelik ve Merve Oflaz’ın rol aldığı, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, 5 Ekim'da yayınlanan bölümü ile yine reytingin zirvesinde...

Dizi, rekabetin oldukça yüksek olduğu cuma akşamı, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 6,54 reyting 16,41 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 12 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de!

Etiketler; #kanal d #arka sokaklar #arka sokaklar reyting
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