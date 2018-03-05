Serdar Ortaç'ı kızdıran soru!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan çocuk sahibi olmakla ilgili sorular üzerine ilginç çıkış

Serdar Ortaç'ı kızdıran soru!

Serdar Ortaç hafta sonu Kıbrıs’taki bir otelde sahne aldı. HT Magazin'in haberine göre, otizmli çocuklar için bir şarkı bestelediğini açıklayan ünlü popçu, çocuk sahibi olmakla ilgili sorular üzerine ilginç bir çıkış yaptı.

Muhabirlerin, “zamanında sperm dondurmak istediniz mi?” sorusuna sinirlenen Ortaç, “Bekleyin abi, boş verin. Ben daha 47 yaşımı yeni bitirdim, o konuyu merak etmeyin” dedi.

Etiketler; #serdar ortaç
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