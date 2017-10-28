Serdar Ortaç'ın eşi konuştu: Benden daha çok seveni bulursa aldatsın!

Son zamanlarda ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan açıklamalar yaptı

Serdar Ortaç'ın üç yıllık eşi Chloe Loughnan evliliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. 25 yaşındaki ünlü model, Ortaç'ın kendisine yettiğini söyledi. Ortaç'ın 20 yaşında olması durumunda kendisiyle evlenmeyeceğini belirten Loughnan, "Allah her şeyin doğru zamanını bilir. O yüzden 'daha mı genç olsaydı' gibi şeyler geçirmem aklımdan." şeklinde konuştu.



Ortaç'ın enerjisinin kendisinden daha yüksek olduğunu belirten Loughnan, Ortaç'ın her konuda kendisine yettiğini, kendisinin ona yetişmeye çalıştığını dile getirdi.



İlk etapta Türkiye'de yaşamaya zorlandığını belirten Loughnan, ama artık Türkiye'nin evi olduğunu söyledi. İrlandalı güzel, memleketinin çok özgürlükçü bir yer olduğunu orada insanların istediği gibi giyinip gezinebildiğini belirterek Türkiye'nin kuralları olduğunu ama kendisinin de bu kurallara adapte olduğunu dile getirdi.





Yeni doğan kardeşinin kendisinden uzak büyümesinin zor olduğunu belirten Loughnan, ama kocasını sevdiğini, özledikçe de ailesinin yanına gittiğini anlattı.



Serdar Ortaç'la aşklarının görür görmez başlamadığını da belirten Loughnan ama kısa sürede yakınlaşmaya başladıklarını söyledi. Eşinin işlerine karışmadığını da belirten ünlü manken, istediği zaman Miami'de de modellik yaptığını anlattı.



Hep yaşımdan olgundum



Benden daha çok seveni bulursa aldattı

Posta gazetesine konuşan genç manken, küçük yaşta evlendiğini ama bundan pişman olmadığını söyledi. Hep yaşına göre daha olgun olduğunu anlatan Loughnan, bekarken yapabileceği şeyleri de eşiyle yapabildiğini dile getirdi.Sürekli ayrılık iddiaları ile gündeme gelmeleri konusunda da açıklama yapan genç manken, bu dedikodulara çok üzüldüğünü belirterek, kocasını çok sevdiğini söyledi.Çocuk konusuyla ilgili de açıklama yapan Loughnan, doğru zaman gelince çocuklarının da olacağını ama önce birlikte biraz geçmek istediklerini söyledi. İyi bir sinema filminde rol almak istediğini de dile getiren genç manken, ondan sonra da çocuk doğuracağını anlattı.Kendisinin Ortaç'tan daha romantik olduğunu dile getiren Loughnan, özel günleri hiç atlamadığını o günlerde pastasını, çiçeğini aldığını her yeri balonla süslediğini söyledi.Giyinmeyi bilenin her şeyi güzel taşıyacağını da belirten güzel manken, gereksiz para harcamadığını ailesinin kendisine tasarruf yapmayı öğrettiğini de dile getirdi.Eşiniz sizi aldatsa ne yaparsınız sorusuna da yanıt veren güzel manken, eşinin kendisini aldatacağını sanmadığını dile getirdi. Loughnan, "Zaten beni aldatması için onu benden daha çok sevecek birini bulmalı. Bulabiliyorsa aldatsın." dedi. Aldatılması durumunda ne yapacağı sorusuna da yanıt veren genç manken, "Olur da aldatırsa, zorla güzellik olmaz. Üzülürüm ama, sarılır ayrılırız. Kabullenirim. İkimiz de hayatımıza devam ederiz." şeklinde konuştu.