Serdar Ortaç'tan o bakışa açıklama!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi geçtiğimiz günlerde tanga bikini giymiş ve Serdar Ortaç'ın eşine bakışı bir fotoğraf karesine yansımıştı. Ortaç, o olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı

Ünlü şarkıcı ve besteci Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde tatilde görüntülenmişti. Loughnan'ın giydiği bikini ise çok konuşulmuştu. Tanga tarzı bir bikini giyen ünlü manken, dikkatleri üzerine çekmişti. Bu bikini sonrası ise Ortaç'ın eşine kızdığı iddia edilmişti.



Serdar Ortaç konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. İzmir'e gelmek için Atatürk Havalimanı'na giden Ortaç, burada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Eşinin bikinisine karışmadığını belirten Ortaç, bikini yüzünden de kavga etmediklerini söyledi. Eşinin bikini seçimine karışmayacağını belirten Ortaç, eşinin istediğini giyeceğini kendisinin de öyle kıskançlıklar yapan bir insan olmadığını belirtti.





