Serdar Ortaç zor durumda: Ya Amerika'ya yerleşeceğiz ya da...

Serdar Ortaç'ın İralandalı model eşi Chloe, "Buradaki evi satıp Amerika'ya yerleşelim. Ya benimle gelirsin ya da bu iş biter" diyerek kocasına resti çekip Amerika'ya gitti

2014 yılında dünya evine giren Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan'ın evlilikleri çıkmaza girdi.



Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar'da yer alan habere göre; 46 yaşındaki Serdar Ortaç'ın çocuk isteğine kariyerini gerekçe göstererek karşı çıkan 24 yaşındaki Chloe, Amerika'da bir ajansla anlaşma yaptı.



Son görüşmelerinde kocası Serdar Ortaç'a "Benim burada bir geleceğim yok. Buradaki evi satıp Amerika'ya yerleşelim. Ya benimle gelirsin ya da bu iş biter" diye rest çekti. Bu konuşma sonrası Chloe soluğu Amerika'da alınca Serdar Ortaç da Kıbrıs'taki konseri biter bitmez Amerika'ya gitti.



SERDAR ORTAÇ: ÇILDIRMAK ÜZEREYİM



Serdar Ortaç'ın yakın arkadaşına yaşananlarla ilgili "Evlilikte yol ayrımına girdik. Karım Miami'den 400 bin dolara villa bulmuş. İstinye'deki evimi satıp oradan ev almamızı, Amerika'ya yerleşmemizi istiyor. Gidersem sokakta gitar mı çalacağım? Serdar Ortaç'ı orada kim takar? İşlerim, kariyerim ne olacak? Karımı da kaybetmek istemiyorum. Önümüzdeki 1 hafta içinde karar alacağız. Ya oraya yerleşeceğiz ya da ben Türkiye'ye yalnız döneceğim. Karısı tarafından terk edilmiş bir adam olarak burada kalacağım. Çıldırmak üzereyim." dediği öğrenildi.