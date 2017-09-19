Sevilen şarkıcı Sıla'ya hırsız şoku!

Sevilen şarkıcı Sıla, hırsız şoku yaşadı. Konserleri yüzünden 10 boyunca şehir dışında olan Sıla'nın evine hırsız girdi. Şarkıcının Kadıköy'deki evine kilidi kırarak giren hırsızlar evde değerli eşya bulamayınca ise elleri boş olarak evden ayrıldı.
Hırsızları gözönünde bulundurarak evde değerli eşya bırakmayan Sıla, güvenlik sistemi şirketinden de şikayetçi oldu.
Öte yandan Sıla'nın bu yüzden güvenlikli bir siteye taşınacağı öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Sıla'nın İstanbul Kadıköy'deki evine hırsız girdi
Sevilen şarkıcı Sıla, hırsız şoku yaşadı. Konserleri yüzünden 10 boyunca şehir dışında olan Sıla'nın evine hırsız girdi. Şarkıcının Kadıköy'deki evine kilidi kırarak giren hırsızlar evde değerli eşya bulamayınca ise elleri boş olarak evden ayrıldı.