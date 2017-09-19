Sevilen şarkıcı Sıla'ya hırsız şoku!

Ünlü şarkıcı Sıla'nın İstanbul Kadıköy'deki evine hırsız girdi

Sevilen şarkıcı Sıla, hırsız şoku yaşadı. Konserleri yüzünden 10 boyunca şehir dışında olan Sıla'nın evine hırsız girdi. Şarkıcının Kadıköy'deki evine kilidi kırarak giren hırsızlar evde değerli eşya bulamayınca ise elleri boş olarak evden ayrıldı.



Hırsızları gözönünde bulundurarak evde değerli eşya bırakmayan Sıla, güvenlik sistemi şirketinden de şikayetçi oldu.



Öte yandan Sıla'nın bu yüzden güvenlikli bir siteye taşınacağı öğrenildi.



Daha önce de yaşamıştı

Ünlü şarkıcı daha önce de hırsız şoku yaşamıştı. Şarkıcının orkestrasının enstrümanlarının bulunduğu araç üç yıl önce Üsküdar'da soyumuştu. Sıla da sosyal medyadan çağrı yaparak enstrümanların bulunmasını istemişti.