Sezen Aksu o iddialara yanıt verdi: Düz alçaktır

Minik Serçe Sezen Aksu, sosyal medyada hakkında yayılan iddialara yanıt verdi

Sezen Aksu o iddialara yanıt verdi: Düz alçaktır

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, sosyal medyada hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aksu şunları söyledi: “Atatürk ve ailesi hakkında yapılan spekülasyonlar alçakçadır; yapanlar da düz alçaktır. Fikrim de zikrim de budur. Bu alçaklığın popüler figürler, bilhassa da benim üzerimden köpürtülmesi, çok bilindik algı operasyonlarından biridir..”

Aksu'nun Atatürk'e hakareti, düşünce özgürlüğü olarak değerlendirdiğine yönelik iddialara sosyal medyada yer alıyordu.

 

Etiketler; #atatürk #sezen aksu
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