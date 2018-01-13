Sıla-Ahmet Kural aşkı bitti!

Ünlü şarkıcı Sıla ile sevilen oyuncu Ahmet Kural'ın aşkı kısa sürdü. İddiaya göre ikili yollarını ayırdı

Sıla-Ahmet Kural aşkı bitti!

Birbirlerine bakışları olay olan ünlü çift Sıla ile Ahmet Kural'ın ayrıldığı iddiaları gündeme düştü. Alınan bilgiye göre Sıla, Kural'ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi ve takipten de çıkardı.

Bu gelişme ayrılık olarak yorumlanırken, çiftin yakın çevresinin de ayrılığı doğruladı öğrenildi.

Eğer iddialar doğruyla geriye ise bakışlarıyla çok konuşulan bu fotoğraflar kaldı.



 

Etiketler; #sıla #ahmet kural
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