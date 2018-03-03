Sıla kendine yakışanı yaptı: Dostluğumuz baki kalacak

Sıla konuşmama ‘Kural’ını bozdu! Ünlü popçu, ‘En İyi Şarkıcı’ ödülünü aldığı gecede eski sevgilisi Ahmet Kural’a dostluk mesajı yolladı

Sıla kendine yakışanı yaptı: Dostluğumuz baki kalacak

Sıla, Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin 2017’nin ‘en’lerini belirlediği EN 2017 gecesinde ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü aldı. Törene, ünlü popçunun eski sevgilisi Ahmet Kural’la ilgili sessizliğini bozması damga vurdu.

Sıla, Kural’ın kendisine tokat attığı haberleri için, “Böyle bir şey tabii ki olmadı” deyip ekledi: “Bizim Ahmet’le dostluğumuz her zaman baki kalacaktır.”

"HİÇ AŞIK OLMADIM"

İlişkileri döneminde sevgilisi Sıla’ya aşk dolu gözlerle bakarken çekilen bu fotoğrafı sembolleşen Ahmet Kural, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Hiç âşık olmadım” açıklamasıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Ünlü oyuncu tepkiler sonrası şaka yaptığını söyleyerek geri adım atmıştı.

Etiketler; #sıla #ahmet kural
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