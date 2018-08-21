Sıla yıktı geçti!

Kerki ve Solfej’in düzenlediği yaz konserleri kapsamında bu yaz ikinci kez İzmirli hayranları ile buluşan Sıla, Çeşme Amfi Tiyatro'yu salladı

Konser alanını dolduran binlerce hayranını ''Bu buluşmalarımız bende alışkanlık ve bağımlılık yaratmaya başladı. Rüyamda bile şarkı söylüyorum. Hatta geçen birinizi sahneme alıp birlikte düet yaptım. Rüya bu ya işte... Bir uyandım baktım hala şarkıyı mırıldanıyorum. Siz bana bakmayın. Siz direkt haykırıp, bağıra çağıra şarkılar söyleyin. Hadi bakalım bu gece her şey serbest.'' sözleri ile selamlayan Sıla, gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserini bekâr, platonik, kavuştular, daraldılar, ayrıldılar ve parti şarkıları olmak üzere altıya ayıran başarılı popçu, ''Kavuştular bölümüne geldiğimizde bir kaç dakikalığına şirin görünecek ve mutluymuşuz gibi yapacağız. Sonrasında zaten öylesine bir coşacağız ki; siz bile neler olduğunu hatırlamayacaksınız. Hipnoz gibi bir şey. Çok takılmayın, akışına bırakın...'' sözleri ile seyircilerini güldürdü.

Sahneye ''Alsancak'' adını verdiği kırmızı mikrofonu ile çıkan genç popçu, derin dekolteli elbisesi ile de dikkat çekti.

Hürriyet