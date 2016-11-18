Sosyal medyadaki Kerimcan Durmaz paylaşımı olay oldu!

Son zamanlarda renkli kişiliği ile dikkat çeken Keremcan Durmaz'ın yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Renkli kişiliği ve değişik paylaşımları ile gündeme gelen Keremcan Durmaz'ın bir paylaşımı daha olay oldu.



Instagram hesabında 1 milyon 500 bin takipçisi bulunan ve çektiği kısa videolarla çokça konuşulan Kerimcan Durmaz, kısa sürede fenomen olarak ünü yakalamıştı. Durmaz'ın yaptığı bir paylaşımda askere gideceği iddia edildi.



Sosyal medyada Kerimcan Durmaz adına askerlik sevk kağıdı paylaşımı kafaları karıştırdı. Hatta bunun üzerine Twitter'da #KerimcanDurmazaskere hashtagi açıldı.



Gerçek ise sonradan anlaşıldı. Sevk kağıdının Kerimcan Durmaz ile aynı ismi taşıyan başkasına ait olduğu ortaya çıktı.